Morto Caprotti, lunedì mattina chiusi tutti i negozi Esselunga

Una mattinata di chiusura "in segno di lutto". Così la catena di supermercati Esselunga commemorerà lunedì la scomparsa di Bernardo Caprotti, morto venerdì sera a Milano, a pochi giorni dal suo 91esimo compleanno. "Lunedì mattina - si legge su una delle locandine affisse davanti ai supermercati e gli store della catena - tutti i negozi Esselunga rimarranno chiusi in segno di lutto per la scomparsa del fondatore dottor Bernardo Caprotti".