Moody's toglie la tripla A alla Finlandia, è la prima volta da 1998

La Finlandia dice addio alla tripla A di Moody's, che retrocede il rating sul Paese da "Aaa" ad "Aa1" per la prima volta dal 1998. Si tratta della terza bocciatura in ordine di tempo per il rating finlandese: a ottobre 2014 era stata Standard & Poor's a retrocederla da "AAA" ad "AA+" e a marzo Fitch. La riduzione si basa "sulle significative sfide economiche che deve affrontare l'economia finlandese".