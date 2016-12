Moody's taglia rating Volkswagen

L'agenzia Moody's ha tagliato il rating di Volkswagen da A2 ad A3 per i "rischi crescenti per la reputazione e gli utili futuri" creati dalle nuove irregolarità riscontrate sui consumi e le emissioni di Co2. In precedenza la casa automobilistica tedesca aveva registrato un nuovo tonfo in Borsa, con le azioni che hanno ceduto a fine seduta il 9,5% a 100,45 euro, scendendo sotto i 101 euro. Sotto pressione anche Porsche (-8,01% a 40,08 euro).