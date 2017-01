Moody's: outlook Eurozona stabile grazie a moderata ripresa economica

12:44 - L'outlook di gran parte dei Paesi dell'Eurozona è stabile grazie a una moderata ripresa economica, sostenuta dal basso costo delle materie prime e dal Quantitative Easing. Lo scrive Moody's precisando che restano rischi al ribasso per la deflazione e la minaccia di una uscita della Grecia dall'euro, che secondo l'agenzia di rating avrebbe pesanti conseguenze soprattutto sui Paesi periferici.

Tuttavia, avverte l'agenzia di rating, la maggior parte dei miglioramenti di bilancio per quest'anno sarà dovuta all'effetto della ripresa più che a misure politiche energiche e il "debito pubblico continuerà a salire in gran parte dei Paesi dell'area" e solo quattro Stati vedranno un calo del livello del debito.



Per Moody's restano "rischi concreti" legati a un "inaspettato periodo prolungato di inflazione e crescita molto bassi" che determinerebbe un ulteriore aumento del debito pubblico esponendo alcuni Paesi al rischio di nuovi shock.



Quanto al caso Grecia, Moody's rileva che "se il confronto attuale con i creditori europei non ha prodotto fenomeni di contagio in altri Stati membri, una uscita della Grecia dall'euro potrebbe ancora avere gravi conseguenze per l'intera Eurozona e soprattutto per la periferia".