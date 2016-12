Moody's: elezioni americane sono un rischio per economia mondiale

Le elezioni americane sono un rischio per l'economia mondiale. Lo afferma Moody's, sottolineando che un cambio di politica negli Stati Uniti che contribuisca a indebolire l'attuale architettura del commercio globale e della sicurezza "potrebbe avere un impatto dannoso sulla fiducia e sulla crescita". E l'agenzia di rating, intanto, rivede al ribasso il Pil americano per il 2016, a +1,7% dal +2,0% stimato in precedenza.