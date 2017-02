Moody's: bassa probabilità uscita da Eurozona di Italia e Francia

Moody's assegna probabilità "molto basse" a scenari estremi come l'uscita dall'Eurozona di Paesi quali l'Italia e la Francia in tempi brevi. Secondo l'agenzia di rating, però, il populismo è il maggior rischio per la ripresa europea: "Crediamo che i probabili guadagni elettorali di partiti anti-Ue e anti-globalizzazione nelle prossime elezioni possano complicare la formazione del governo o persino portare a un esecutivo instabile e meno prevedibile".