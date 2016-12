Montezemolo: Ferrari? Vale 20 mld

La Ferrari vale 10 miliardi? "Secondo me vale il doppio, 20 miliardi". Così, con una battuta, Luca Cordero Di Montezemolo parla della casa di Maranello e della sua prossima quotazione in Borsa. "Spero che andando avanti si pensi più ai clienti che agli analisti", afferma l'ex presidente della casa automoblistica, a Detroit per ricevere il premio dell'Automotive Hall of Fame, assegnatoli per "aver riaffermato il prestigio del marchio" Ferrari.