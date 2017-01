17:38 - La società Traforo del Monte Bianco, in base ad accordi bilaterali Italia-Francia, applica dal 1 gennaio 2015, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Commissione Intergovernativa, un aumento pari al 2,59%. L'incremento è relativo per lo 0,19% alla componente inflattiva (media fra Italia e Francia) e per il 2,40% alle maggiorazioni tariffarie. Lo comunica Atlantia.