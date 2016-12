Mondadori vara una newco con tutte le attività relative ai libri

19:38 - Mondadori ha creato la newco Mondadori Libri Spa, al cui interno conferiranno tutte le attività libri: da Edizioni Piemme a Einaudi, a Sperling & Kupfer Editori. La decisione è stata presa dal Cda della casa editrice di Segrate e l'operazione scatterà a inizio 2015: il conferimento avrà un saldo netto contabile pari a 99,4 milioni di euro.

Nello specifico, verrà conferito alla società di nuova costituzione il ramo di azienda relativo al complesso di attività, passività e rapporti contrattuali inerenti alle attività editoriali e di distribuzione esercitate nell'ambito dell'Area Libri. Inoltre, saranno conferite le partecipazioni in Edizioni Piemme (controllata al 100%), Einaudi editore (100%), Mondadori Education (100%), Mondadori Electa (100%), Sperling & Kupfer Editori (100%), Harlequin Mondadori (50%) e nella società di distribuzione Mach 2 Libri (34,91%).



"L'operazione - spiega una nota del gruppo - non comporta modifiche del profilo complessivo delle attività e delle caratteristiche operative di base del gruppo. Il conferimento consente peraltro di realizzare una struttura societaria più funzionale al potenziale conseguimento, in un'ottica di sviluppo, di opportunità di partnership e aggregazioni industriali volte allo sfruttamento di economie di scala e di scopo. L'operazione abilita inoltre l'utilizzo di tutte le leve gestionali, economiche, patrimoniali e finanziarie da parte del management dell'area".



A fine settembre l'Area libri ha registrato ricavi per 238,9 milioni di euro, un margine operativo lordo di 35,8 milioni di euro e un risultato operativo di 33,7 milioni di euro.