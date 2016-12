Mondadori si offre di acquistare la Rcs libri:presentata offerta non vincolante

22:32 - Mondadori ha sottoposto a Rcs MediaGroup una manifestazione di interesse non vincolante relativa a una eventuale operazione di acquisizione dell'intera partecipazione detenuta dalla società in Rcs Libri, pari al 99,99% del capitale. Da parte sua Rcs afferma che il consiglio di amministrazione "si è riservato ogni valutazione in merito".

Mondadori si offre di acquistare il 99,99% di Rcs Libri e l'ulteriore complesso di beni e attività collegate al settore. L'annuncio effettuato dalle due aziende arriva dopo settimane di indiscrezioni e su richiesta Consob. La vendita dei libri rappresenterebbe comunque un addio storico per Rcs: Rizzoli è talmente nel Dna del gruppo da costituirne il nome, acronimo di Rizzoli-Corriere della Sera. Di contro porterebbe in cassa una dote importante per ridurre un indebitamento atteso sotto i 500 milioni a fine 2014, evitando quindi l'eventualità (esclusa sino ad ora dalla società) di dover ricorrere a un nuovo aumento di capitale dopo quello per 400 milioni dell'estate 2013 (il Cda ha una delega per altri 200 milioni).



Quanto al prezzo, Rcs Libri era valutata 216 milioni nel bilancio Rcs 2013 (l'ultimo approvato), ma sottraendo, i 35 milioni di liquidità in cassa valeva attorno ai 180 milioni. Nei nove mesi del 2014 l'area Libri Rcs ha registrato ricavi per 155,4 milioni di euro, con un margine operativo lordo tornato in positivo e a 1,3 milioni.



Quanto a Mondadori, dovrebbe portarsi a fine 2014 con una posizione finanziaria netta sotto i 300 milioni, in miglioramento di 100 milioni da un anno prima, e dovrebbe avere tutte le linee finanziarie per sostenere l'acquisizione a debito, senza necessità in teoria di ricorrere a un aumento di capitale. Mondadori Libri, costituita a novembre come società a sè e controllata al 100% dal gruppo Mondadori, ha registrato nei primi nove mesi del 2014 ricavi per 239 milioni e un margine operativo lordo di 35,8 milioni.



Al gruppo Rizzoli fanno capo - tra l'altro - anche Bompiani, Fabbri, Sonzogno, Adelphi (al 57,99%) e Marsilio (50,99%). Mentre Mondadori ha anche Einaudi, Piemme e Sperling & Kupfer. Rcs ha una quota di mercato del 12% nell'editoria varia, mentre il 15% nel settore 'Education'. Mondadori a fine settembre stimava di avere una quota di mercato del 26% (esclusa la grande distribuzione).