Mondadori-RCS Libri, via libera condizionato dell'Antitrust

Prima di realizzare l'operazione, la Mondadori dovrà nominare sia per Marsilio sia per Bompiani un "fiduciario incaricato del controllo". Nel caso in cui la casa editrice non sara' in grado di concludere un accordo vincolante di vendita nei periodi indicati con gli omissis di legge nello stesso provvedimento, "procederà a dare un mandato di vendita irrevocabile ed esclusivo a un fiduciario incaricato della cessione".



Oltre alla cessione di Bompiani e Marsilio, le prescrizioni dell'Antitrust contengono le seguenti misure comportamentali, volte a stimolare la concorrenza nell'attività editoriale e nell'attività di distribuzione di libri:



1- rinuncia alle clausole di opzione, preferenza e prelazione nei contratti con gli autori, sottoscritte o da sottoscrivere da Mondadori e RCS Libri, relative a opere di narrativa e saggistica sia italiane sia straniere (con l'esclusione di Marsilio, Sonzogno e Bompiani);



2- messa a disposizione del catalogo di e-book alle piattaforme di vendita che ne faranno richiesta;



3- messa a disposizione del catalogo a operatori attivi e potenziali nella distribuzione di libri di "varia" alla grande distribuzione;



4- vincoli volti a garantire presenza e visibilità dei libri di editori terzi nella rete di vendita Mondadori;



5- finanziamento economico di 225.000 euro per l'organizzazione e la gestione della Fiera "Più Libri più Liberi" nelle prossime tre edizioni;



6- non peggioramento delle condizioni contrattuali applicate alle librerie indipendenti e di catena; - donazione di libri a istituti scolastici e biblioteche pubbliche, carceri minorili e ospedali;



7- prosecuzione e sviluppo del progetto "!In libreria per la classe" che prevede attività e laboratori nelle librerie "per insegnare il piacere della lettura";



8- obbligo di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle azioni intraprese "per dare efficace e completa attuazione alle misure prescritte".