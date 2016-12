Mondadori, Marina Berlusconi: con Banzai Media siamo leader indiscussi nel digitale

"Superata una fase complessa legata alla crisi economica generale e ai grandi mutamenti che sta vivendo l'editoria a livello mondiale, la Mondadori torna a crescere e a consolidare il primato nei suoi business storici: abbiamo compiuto - aggiunge Marina Berlusconi - un investimento di grande valore strategico rilevando il secondo gruppo editoriale librario italiano, realizziamo ora un altro investimento molto significativo nell'innovazione, che intende assicurare un impulso determinante per lo sviluppo digitale dei nostri periodici".



Secondo il presidente di Mondadori "dovremo impegnarci a fondo per far sì che questa acquisizione, così come quella dei libri Rizzoli, possa dispiegare interamente e nel modo migliore i suoi effetti positivi, ma credo saranno di notevole stimolo la soddisfazione e l'orgoglio di sapere che la Mondadori non è più costretta a giocare in difesa e che i grandissimi sforzi fatti in questi anni da tutta l'azienda ci consentono di programmare un futuro di crescita e di sviluppo".