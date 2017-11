Misery Index in lieve aumento a settembre

Il MIC (Misery Index di Confcommercio) è infatti calcolato tenendo conto del tasso di disoccupazione esteso e della variazione dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati in alta frequenza. Il primo parametro contempla sia le forze di lavoro potenziali che i cassintegrati equivalenti a zero ore, mentre il secondo è rappresentato dall’inflazione di quei prodotti che dovrebbero influenzare in modo più diretto la percezione dell’inflazione da parte delle famiglie.



Tornando ai dati, a settembre il MIC è salito a 18,5 punti dai 18,3 del mese precedente, riflettendo, appunto, l’aumento dei prezzi al consumo di beni e servizi ad alta frequenza d’acquisto, al +1,3% dal +1% di agosto, e il calo della disoccupazione estesa, passata a 13,8 punti dai 13,9 della rilevazione precedente (11,1% il tasso di disoccupazione ufficiale rilevato a settembre dall’Istat).



Quello dell’indice generale è un andamento in controtendenza se si osservano i vari indicatori economici del Paese. La stessa Confcommercio spiega, infatti, che “nel complesso del terzo trimestre, l'indicatore ha mostrato una riduzione, in termini congiunturali, pari a mezzo punto. Ciò nonostante l'area del disagio sociale risulta ancora molto ampia e rappresenta una criticità all'interno di un quadro congiunturale sostanzialmente positivo. Nonostante i progressi rilevati dal lato dell'occupazione, tornata sui valori pre-crisi, il numero di disoccupati continua ad attestarsi su di un livello di poco inferiore ai 3 milioni”.



In effetti, nonostante i progressi messi a segno, per esempio, rispetto al 2013 (quando in media l’indice si è attestato a 21,1 punti toccando il valore più alto degli ultimi anni) abbiano comportato una diminuzione del Mic di quasi quattro puntil’indice si presenta ancora molto lontano dai livelli pre-crisi: si attestava a 12,1 punti nel 2007.