I dati Eurostat, nonostante abbiano registrato per l'Italia una ripresa lenta rispetto agli altri big della Ue, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico "dimostrano che l'Italia ha ingranato la ripresa". "Emergono infatti - spiega il Mise - una serie di segnali positivi" come la "fiducia di famiglie e imprese", "la produzione industriale" che "continua a crescere, così come l'utilizzo della capacità produttiva".