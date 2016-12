Mirafiori, Renzi: l'Italia riparte

Il premier Matteo Renzi su Twitter commenta così la riapertura dello stabilimento Fca di Torino: "In bocca al lupo ai lavoratori Fiat di Mirafiori che rientrano in fabbrica. I primi ripartono lunedì #italiariparte". Intanto l'Istat sottolinea che il mercato del lavoro italiano "appare in miglioramento". "Le prospettive dell'occupazione nei prossimi mesi appaiono moderatamente favorevoli", si legge nella nota mensile.