Ministro Tria: rapporto 3% criticato ma diverso è dire lo superiamo

Il rispetto del rapporto deficit-Pil del 3% è stato criticato anche da chi lo ha inventato, "ma è molto diverso dal dire che lo supereremo". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in riferimento all'ipotesi di Di Maio di superare il 3% per finanziare il reddito minimo. Per quanto riguarda l'aumento dello spread, poi, quello "attuale - rassicura il ministro - non risponde alla solidità dell'Italia".