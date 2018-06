MInistro Germania: "Il debito italiano è un problema degli italiani"

"Ciascuno deve risolvere le sue cose". Così il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, si è espresso in merito al debito pubblico italiano. "Lo dico in modo chiaro: questa è una cosa degli italiani", ha sottolineato, spiegando comunque che il nostro Paese "non fallirà: la misura più importante è riuscire a far aumentare la crescita".