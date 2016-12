Ministro Atene: dissidenti a casa

Secondo il ministro per lo Sviluppo economico di Atene, Giorgos Stathakis, sarebbe "logico" un rimpasto di governo dopo che alcuni ministri non hanno sostenuto l'esecutivo guidato da Alexis Tsipras nel voto parlamentare che ha autorizzato Atene a negoziare con i creditori. Per Sthatakis i "dissidenti" di Syriza dovrebbero dimettersi: "Questo è ciò che farei io", ha spiegato.