Ministero della Difesa indiano mette Finmeccanica in blacklist

Il governo indiano ha deciso di annullare tutte le gare vinte da Finmeccanica per materiale destinato alle sue forze armate. Un'iniziativa che preannuncia l'inserimento in una blacklist del gruppo italiano sotto inchiesta per lo scandalo delle tangenti pagate nella fornitura di elicotteri AgustaWestland all'aeronautica militare indiana. Lo ha detto il ministro della Difesa Manohar Parrikar.