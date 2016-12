12 aprile 2016 Milano regina dei salari in Italia: le imprese tornano ad assumere Lʼindagine Salary Guide, giunta alla sua quinta edizione, è stata condotta dalla società Hays, coinvolgendo un campione di oltre 1.200 professionisti e più di 240 aziende

Secondo l'indagine sul lavoro Salary Guide 2015, Milano si riconferma regina dei salari italiani ma, all’ombra della Madonnina, si lavora di più, il costo della vita è più elevato e la concorrenza è più agguerrita. Dall'indagine emerge che le aziende italiane ritrovano la fiducia: una su due è pronta ad assumere nei prossimi mesi. Tra le figure più richieste profili tecnici e di middle management (79%), professionisti junior (46%), tirocinanti e apprendisti (43%).

Stipendi, Milano batte tutti - Milano è la città dell’aperitivo, dello shopping e degli stipendi d’oro. Il capoluogo meneghino è al primo posto nell’analisi comparativa stilata da Hays che ha fatto i conti in tasca a manager e professionisti votati alla carriera in quattro città campione: Milano, Roma, Torino e Bologna. Un Senior Systems Engineer a Milano può guadagnare fino 50.000 euro all’anno, mentre per lo stesso impiego a Bologna difficilmente si superano i 35.000 (una differenza salariale di circa il 30%). O ancora un CFO in ambito Ingegneristico a Torino può aspirare ad una busta paga di 65.000 euro, il 23% in meno rispetto a Milano dove per la stessa posizione si può ambire ad un salario di 80.000 euro. E Milano vince anche il raffronto con Roma, dove un Direttore Acquisti Automotive può portare a casa 60.000 euro che, all’ombra del Duomo, diventano 90.000. Ma c’è un rovescio della medaglia: come detto, nel capoluogo meneghino si lavora di più, il costo della vita è più caro e la concorrenza, fattore da non sottovalutare, si sta facendo sempre più agguerrita: non solo durante la fase di selezione, ma anche tra colleghi.

Fiducia delle imprese - Dopo anni d’incertezza le aziende italiane sembrano aver ritrovato la fiducia tanto che una su due ha pianificato nuovi ingressi in organico nel corso dei prossimi mesi. La ricerca si focalizza soprattutto su profili tecnici o di middle management (79%), professionisti con una breve esperienza professionale (46%), tirocinanti e apprendisti (43%). Moderato ottimismo anche tra i professionisti: il 65% del campione dichiara di voler cambiare lavoro nel 2016 per ricercare una maggiore soddisfazione professionale (70%), per migliorare le proprie prospettive di crescita (69%) e per ottenere una retribuzione più alta (61%).

Effetti del Jobs Act -Per effetto della riforma, secondo l'indagine il 59% delle aziende afferma di aver aumentato il numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2015, contro il 36% delle aziende che non l’ha fatto. Secondo le imprese intervistate, la crescita nel volume delle assunzioni è favorita da tre novità introdotte dalla Riforma: l’esenzione contributiva introdotta dalla Legge di Stabilità (75%), il contratto a tutele crescenti (69%) e l’abolizione dell’obbligo di indicare la causale per le assunzioni a tempo determinato (34%).

L'università inadeguata - Imprese (56%) e professionisti (60%) concordano sull’inadeguatezza delle università italiane nel preparare gli studenti al mondo del lavoro. Tra i principali difetti del sistema universitario, sia le aziende sia i professionisti annoverano: poca pratica nella didattica (89%), scarso utilizzo della lingua inglese (74%), insufficienza delle risorse tecniche e logistiche degli atenei italiani (54%), carenza di fondi destinati alla ricerca (40%) e strapotere delle baronie (28%). Entrambi i campioni convergono anche sulle facoltà che offrono maggiori sbocchi occupazionali: Ingegneria (93%), seguita da Economia (76%).