Milano, premiati Tgcom24 e il direttore Paolo Liguori per la loro "informazione puntuale e aggiornata"

Terza edizione del " Positive Business Award ", premio creato dalla Scuola di Palo Alto , la principale Business School italiana non accademica: le aziende premiate si sono particolarmente distinte per il modo in cui hanno saputo affrontare questo difficile periodo economico. Nella categoria "Positive Media", il riconoscimento è andato a Tgcom24 , nella persona del direttore Paolo Liguori : nella motivazione si legge che il sistema web e tv all news di Mediaset "da anni realizza un' informazione puntuale e aggiornata e la rende fruibile su un mix di piattaforme, che ne fanno un riferimento certo per pubblici con esigenze diverse ".

"Abbiamo voluto consegnare un riconoscimento a quelle realtà che indicano come rotta della loro bussola la cura delle persone, lo sviluppo delle relazioni, la circolazione delle idee; quelle aziende per le quali la visione positiva delle cose e del futuro sono il vero carburante" - ha detto Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto. "Ci auguriamo che gli esempi imprenditoriali sotto i riflettori in questa serata siano di grande stimolo per la ripartenza del nostro Paese" - ha sottolineato. Le aziende premiate si sono dunque distinte per la gestione delle risorse umane e per l'innovazione, e hanno fatto della loro positività il motore portante dell’organizzazione aziendale.