Milano, Piazza Affari chiude pesante: Ftse Mib -2,26%

Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita del 2,26% a 22.466 punti. Giornata in controtendenza per Unicredit dopo i conti: il titolo, a fronte di una chiusura molto pesante per l'indice generale, ha segnato un rialzo finale del 2,1% a 17,83 euro dopo aver superato anche quota 18 euro.