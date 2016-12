Milano, Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,37%

La Borsa di Milano ha aperto la seduta con i principali indici in rialzo: Ftse Mib +0,37%, Ftse All +0,39%. Lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco si attesta nei primi scambi di seduta a 123 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è pari all'1,13%, mentre il tasso del Bund con pari scadenza viaggia in area -0,10 per cento.