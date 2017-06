Milano, la Borsa chiude in negativo: Ftse Mib a -0,22%

La Borsa di Milano chiude in lieve calo, con il Ftse Mib a -0,22% a 21.369 punti e il Ftse All Share a -0,10% a quota 23.615. Il mercato non mostra dunque di soffrire per il momento il taglio del rating di Moody's alla Cina e i timori della Bce per un possibile ritorno della tensione sui debiti per l'Eurozona. Tra i titoli, forti perdite per Ferragamo (-5,1%), debole ma senza scivoloni Fca, che chiude a -0,58%.