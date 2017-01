Milano, inchiesta su appalti in Fiera: si dimettono consiglieri Cda

Il presidente e i consiglieri di amministrazione di Fiera Milano Spa si sono dimessi determinando la decadenza del Cda. La decisione è arrivata dopo che la Dda milanese per tutti i settori del gruppo di piazza Carlo Magno aveva chiesto il commissarimento in seguito all'inchiesta, che in estate ha portato a 11 arresti, sulle presunte infiltrazioni mafiose tra i fornitori del gruppo.