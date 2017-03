Milano, i nuovi business model figli della digitalizzazione al centro di un dibattito

“Un tema che da sempre mi affascina è l’esplosione di imprenditorialità che accompagna la nascita di nuove tecnologie o la disponibilità di nuove infrastrutture”, spiega il professor Umberto Bertelè. “Mi affascina l’esistenza di una sorta di moltiplicatore dell’innovazione, che fa sì che tecnologie e infrastrutture rappresentino lo stimolo, o anche semplicemente la scusa, per ripensare i modi in cui fare le cose, organizzarsi per farle e rapportarsi con il contesto esterno: per mettere in campo cioè business model in grado di impattare, sulla nostra vita e sull’organizzazione dell’economia e della società, in una misura amplificata rispetto a quanto immaginabile a priori”.