Milano, chiusura in rosso a Piazza Affari: Ftse Mib a -0,95%

Chiudono in negativo gli indici di Piazza Affari, dove il Ftse Mib perde lo 0,95% a 17.545 punti e il Ftse All Share finisce a -0,85% a quota 19.245. Un'altra giornata difficile sui mercati, mentre il prezzo del petrolio torna a scendere, con il barile che perde oltre due punti scivolando intorno ai 47 dollari. A Milano contrastate le banche (Intesa +2%, Unicredit -1%), scivolone per Saipem e Tenaris, entrambe a -3%.