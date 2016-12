Milano chiude in netto caloL'indice Ftse Mib perde il 2,65%

Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha chiuso in perdita del 2,65% a 21.514 punti. In rosso anche il Ftse All Share che lascia sul terreno il 2,39% a 23.135 punti. Tra i titoli principali il peggiore e' stato Prysmian che ha chiuso in calo del 5,1%, seguito da Azimut (-3,9%) e Cnh (-3,8%). Male anche Intesa San Paolo (-3,7%), Fca (-3,6%), Enel (-3,5%) e Luxottica (-3,3%).

Un po' meglio del listino hanno fatto sia Mediaset sia Unicredit, che hanno ceduto rispettivamente il 2% e l'1,8%, mentre Terna ha tenuto con una limatura finale dello 0,8%.



In controtendenza con un aumento dello 0,45% a 1,1 euro Telecom Italia con gli operatori che vedono ancora l'onda di acquisti di Vivendi in vista della conversione delle risparmio e quella al settore di Altice che negli Stati Uniti ha acquistato Cablevision, quarto operatore di tv via cavo a stelle e strisce. Tra i titoli a minore capitalizzazione, bene Toscana aeroporti (+7%) e Zucchi (+2,5%), deboli Mondadori e Seat Pg, che hanno perso il 5%.



Giornata difficile non solo per Milano, ma per tutte le Borse europee dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi e il rafforzamento dell'euro. L'indice Stoxx 600, che contiene i principali titoli dei listini del Vecchio continente, ha ceduto l'1,84%, che equivale a 140 miliardi di euro bruciati in una seduta.