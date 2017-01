Migranti, a Italia 558 mln da Ue

L'Italia riceverà oltre 558 milioni di euro dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza migranti. Lo comunica la Commissione Ue, che ha approvato 23 programmi pluriennali per un totale di 2,4 miliardi a sostegno dei Paesi membri maggiormente interessati agli sbarchi di immigrati. I fondi assegnati all'Italia rientrano in due distinti programmi: Asylum Migration and Integration Fund (Amif) e Internal Security Fund.