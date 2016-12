Migliorano i giudizi sulla situazione del paese, ma non delle famiglie

16:13 - Sebbene il giudizio sulla situazione economica del paese sia in miglioramento, aumenta la sfiducia per la propria condizione, a conferma del periodo comunque incerto per le famiglie. In generale, come informa l'Istat, l'indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce a novembre a 100,2 da 101,3 del mese di ottobre.

I consumi come volano per far ripartire l'economia: in questa direzione dovrebbero muoversi i governi dell'Eurozona. Tuttavia, tornando al caso italiano, la situazione economica del paese viene giudicata più positivamente, considerato il saldo che passa a -105 da -106 del mese precedente. E anche sul lavoro sembra crescere leggermente l'ottimismo: il saldo che esprime le attese di disoccupazione risulta in diminuzione a 53 da 58 del mese passato.

Si tratta di un dato significativo, se consideriamo il consumo una funzione crescente del reddito e il lavoro è il primo passo in questo senso (il reddito disponibile delle famiglie italiane si attesta ai livelli di 30 anni fa e gli standard di consumo delle famiglie sono indietro di 25 anni). Eppure i giudizi sulla situazione economica della famiglia peggiorano, con il saldo che passa a -57 da -55, mentre sulle attese future il saldo aumenta a -16 da -18. I giudizi sul bilancio familiare, invece, peggiorano e il saldo passa a -18 da -17 “per effetto – spiega l'Istat – della diminuzione della quota di coloro che dichiarano di riuscire a risparmiare”.

Anche a livello territoriale il clima di fiducia fotografa l'andamento dell'economia italiana. Il clima di fiducia aumenta, infatti, nel Nord-Est e al Centro, ma diminuisce nel Nord-Ovest e nel Mezzogiorno.

Dal terzo trimestre del 2011 al secondo trimestre del 2013, i consumi in Italia sono diminuiti quasi del 7,5% e da allora non si è più assistito ad una vera e propria ripresa, se non ad un sali e scendi continuo. Allo stesso modo sono calati gli investimenti delle aziende, con ripercussioni sui tassi di occupazione e la ripresa che sembra più lontana.

Anche i dati sul commercio al dettaglio non sembrano promettere nulla di buono per l'immediato futuro. Addirittura, in vista delle feste natalizie, Federconsumatori prevede per quest'anno una contrazione del 6,2% da imputare proprio al calo del potere d'acquisto.

Dello stesso avviso Confesercenti che paventa un Natale stagnante se non in calo. Stando all'analisi della Confederazione, il calo di vendite contempla tutte le forme distributive ad eccezione dei discount. Per le piccole imprese del commercio, a settembre si è verificato il quinto calo consecutivo e negli ultimi 33 mesi si sono registrate appena due variazioni positive su base mensile.

Il motivo? Confesercenti ritiene che “gli italiani soffrono il crollo del reddito disponibile, ma anche l'aumento del fisco e delle cosiddette spese fisse, da quelle per l'abitazione e la salute alle bollette”. Con quest'ultime, viene specificato, raddoppiate dal 2001 al 2013 per acqua e condominio, mentre si registra un +46% per l'energia elettrica. Uscite necessarie – senza considerare, quindi, le famiglie in condizione di deprivazione e non in grado di sostenere spese impreviste –, ma che mortificano i consumi.