Migliora la soddisfazione per la situazione economica

Osservando le tabelle pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica si nota, infatti, sia un calo della quota di quanti si dicono per niente soddisfatti – dal 16,6% al 15% - sia di quanti si giudicano poco soddisfatti – dal 38% al 36,3%- , di conseguenza sale il numero di quanti si dicono abbastanza soddisfatti - dal 40,9% al 44,6 – o molto soddisfatti – dal 2,5% al 2,9% -.



In miglioramento anche il dato relativo alle risorse economiche delle famiglie: la quota di quanti le giudicano insufficienti è passata dal 6,8% del 2014 al 6,3% delle ultime rilevazioni, quella di quanti giudicano come scarse le risorse passa invece dal 39,1% al 36,3%. In parallelo sono salite le famiglie che giudicano adeguate o ottime le risorse economiche del proprio nucleo: rispettivamente dal 52,5% al 55,7% e dallo 0,9% all'1,1%.



Tuttavia, c'è un 10,4% che giudica ancor molto peggiorata la situazione economica della propria famiglia rispetto ad un anno fa (in calo dal 12,1% del 2014), il 31,7% indica come risposta “un po' peggiorata" mentre il 52,3% trova la situazione invariata rispetto allo scorso anno. Solo il 5% (n crescita rispetto al 4,2% delle precedenti rilevazioni) indica un miglioramento.



Per quanto riguarda il lavoro, il 74,8% degli occupati si dice molto o abbastanza soddisfatto della propria occupazione, sostanzialmente in linea con lo scorso anno. Al contrario, il 31,6% si dichiara invece poco o per nulla soddisfatto.