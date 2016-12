Migliora la risalita dei consumi e anche il Natale è in ripresa

D'altro canto, anche quest'anno, pur mostrando dei rialzi, in generale l'andamento dei consumi è parso altalenante. Per quanto riguarda il commercio, ad esempio, l'Istat informa che a ottobre 2015 l'indice destagionalizzato del valore delle vendite al dettaglio (valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi) diminuisce dello 0,3% rispetto a settembre 2015. Ma il valore del totale delle vendite aumenta dell'1,8% rispetto a ottobre 2014 e nella media del trimestre agosto-ottobre 2015, si è registrata una crescita dello 0,2% rispetto al trimestre precedente.



Il 2015 è stato comunque l'anno della netta risalita dell'indice di fiducia dei consumatori, nonostante le evidenti difficoltà di tante famiglie rilevate tra sondaggi e questionari. Tuttavia è importante sottolineare come il sistema economico, nel suo complesso, abbia ricominciato a mettersi in moto in un graduale processo di normalizzazione. Anche il periodo di festività aiuta a comprendere meglio tali dinamiche.



Secondo un recente studio della Confcommercio per quest'anno gli italiani torneranno a spendere per i regali 166 euro pro-capite, ovvero il 5% in più rispetto al Natale 2014: un dato in crescita dopo sette anni di stop, ma ancora inferiore ai livelli del 2009. Cibo, libri, abbigliamento e smartphone tra i regali più gettonati e si prevede una spesa complessiva di 10 miliardi. I consumi di Natale, poi, dovrebbero essere sostenuti anche dall'incremento delle tredicesime, in aumento quest'anno dell'1,6%.



Insomma, la speranza, adesso, è che questo Natale rappresenti il viatico per un'accelerazione nella ripresa dei consumi. I valori non saranno ancora pari ai livelli pre-crisi, ma diversi istituti confidano in un miglioramento per il prossimo biennio, sulla scia dal trend del 2015 e del contesto economico più favorevole. Già per quest'anno, infatti, Prometeia ha stimato un aumento di 10,2 miliardi di euro rispetto al 2014.