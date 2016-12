Microsoft taglia 7.800 posti di lavoro nel settore telefonia

Microsoft ha annunciato un pesante taglio di personale. L'azienda di Redmond ridurrà i suoi posti di lavoro di 7.800 unità. La maggior parte degli interventi sarà nella divisione di telefonia della società statunitense, come affermano i vertici in una nota. La riduzione di 7.800 posti di lavoro costringerà Microsoft a iscrivere a bilancio una svalutazione di 7,6 miliardi di dollari sugli asset legati all'acquisizione di Nokia.

L'annuncio odierno segue le recenti iniziative assunte da Microsoft per allinearsi al meglio alle sue priorità, afferma il colosso di Redmond. ''Ci stiamo muovendo da un strategia per far crescere una società di telefonia stand-alone - mette in evidenza l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella - a una strategia di crescita per creare un ecosistema Windows''. I costi del taglio saranno fra i 750 e gli 850 milioni di dollari