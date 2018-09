Michael Kors acquista il gruppo Versace per 1,83 miliardi di euro

Michael Kors annuncia di aver siglato l'accordo definitivo per acquisire tutte le azioni di Gianni Versace Spa per un 1,83 miliardi di euro, circa 2,12 miliardi di dollari. Nella transazione la famiglia Versace riceverà 150 milioni di euro in azioni della Capri Holdings Limited, il nuovo nome che verrà adottato da Michael Kors Holdings Limited alla chiusura dell'acquisizione. Donatella: "Così Versace raggiungerà il suo pieno potenziale".

Il nome Capri Holdings Limited, spiega la società americana, è ispirato "alla leggendaria isola che è stata a lungo riconosciuta come destinazione iconica, glamour e di lusso". L'obiettivo strategico che si dà Kors-Capri per Versace è di far crescere fino a 2 miliardi di dollari i ricavi annuali nel lungo periodo (1,2 miliardi al 2022), aumentare i negozi fino a 300 (250 al 2022), spingere la crescita dell'e-commerce e del canale omni-channel, portare gli accessori e le calzature maschili e femminili dal 35% al 60% dei ricavi. I benefici attesi per il Gruppo americano nel suo complesso, oltre alle potenziali sinergie, sono la crescita delle vendite fino a 8 miliardi di dollari nel lungo termine, l'espansione del polo del lusso oltre ad una diversificazione del portafoglio geografico, portando le Americhe dal 66% al 57% dei ricavi, l'Europa dal 23% al 24% e l'Asia dall'11% al 19%.



Donatella: con Kors Versace esprimerà massimo potenziale - "Santo, Allegra e io siamo consapevoli che questo prossimo passo consentirà a Versace di raggiungere il suo pieno potenziale". "Siamo tutti molto eccitati di unirci al gruppo guidato da John Idol, che ho sempre ammirato come un leader visionario ma anche forte e appassionato. Riteniamo che essere parte di questo gruppo sia essenziale per il successo nel lungo termine di Versace". Così Donatella Versace commenta la cessione dell'azienda a Michael Kors.



Alla guida resterà il Ceo Akeroyd - L'acquisizione di Versace è "una pietra miliare" per il gruppo e "riteniamo che la forza dei marchi Michael Kors e Jimmy Choo" oltre all'ingresso di Versace ci mettano nella posizione di avere anni di crescita di fatturato e utili". Lo ha detto John D.Idol, presidente e Ceo di Michael Kors. "Il management di Versace continuerà a essere guidato dal Ceo Jonathan Akeroyd, che è stato un partner strumentale di Donatella nel promuovere la crescita e il successo di Versace in tutto il mondo", ha aggiunto Idol.