Mezzogiorno, il mercato del lavoro “il luogo di maggiore allargamento dei divari”

L'allarme lanciato dall'Associazione per lo sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, Svimez (al Sud Pil in calo da sette anni, cresce meno di Atene), trova nella crisi occupazionale uno dei maggiori punti di debolezza per le regioni meridionali. Al punto che il mercato del lavoro viene definito "il luogo di maggiore allargamento dei divari".