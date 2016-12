Mezzogiorno ancora in difficoltà, ma economia in risalita

La notizia, positiva, di oggi è che il trend sembra confermarsi anche nei primi mesi del 2016. Certo i problemi restano: il Sud presenta ancora i suoi ritardi atavici, appesantiti dalla crisi economica. Ad esempio – osserva il rapporto semestrale previsionale sull'economia del Mezzogiorno realizzato da Diste Consulting per Fondazione Curella e presentato a Palermo – dal 2008 nell'area (Isole comprese) sono scomparse più di 60 mila imprese e hanno chiuso l'11% di quelle artigiane. Nel 2015, poi, sono diminuiti di circa mezzo punto percentuale i disoccupati, con un tasso ora al 19,4% (-0,6% rispetto al 2014). A conferma, perciò, di un recupero in atto, ma ancora lento.



In effetti gli anni della crisi hanno avuto effetti piuttosto negativi: la perdita economica, quantificabile in 12,5 punti, ha riportato il Sud indietro di vent'anni. Ma nel 2015 l'inversione di tendenza si è vista nel timido +0,3% di Pil. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di mancata partecipazione (o tasso di disoccupazione allargato) si è attestato nel 2015 nel 37,9%. La disoccupazione giovanile, invece, ha toccato il 54,1% (nel Cenro-nord si è “fermata” al 32,6%).



Ad ogni modo le buone notizie proseguono, in particolare le previsioni per la seconda metà del 2016. Il Pil del Mezzogiorno, secondo lo studio Diste Consulting, dovrebbe crescere dello 0,8% e dell'1,1% nel Centro-Nord, la domanda di lavoro dovrebbe aumentare dell'1,2%, 70 mila i nuovi posti di lavoro creati, con una diminuzione del tasso di disoccupazione (al 18,6%).



In questo senso va ricordato che altre indagini hanno rilevato un migliore andamento dell'economia del Sud. Secondo il Rapporto PMI Mezzogiorno condotto da Confindustria e dal CERVED (con la collaborazione di SRM-Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) nel corso del 2016 le piccole e medie imprese meridionali dovrebbero veder crescere tanto il fatturato (+2,8%) quanto il valore aggiunto (+4,1%).