Messina (Intesa Sanpaolo): fondo Atlante soluzione anche per Mps

"Il fondo Atlante è una soluzione per le sofferenze delle banche, anche per Mps". Lo afferma il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo Carlo Messina entrando all'assemblea dell'Abi aggiungendo come "si sta lavorando ad Atlante 2" il fondo dedicato esclusivamente ai crediti deteriorati. Messina ha ricordato come Intesa abbia contribuito con circa 1,5 miliardi di euro alla tenuta del sistema "con 800 milioni su Atlante".