Merkel: "Rinnovare sforzi affinché la Grecia resti nella Ue"

10:04 - "La Germania lavora affinché la Grecia rimanga nell'Eurozona". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel, in vista del prossimo Consiglio europeo, parlando al Bundestag. "Vogliamo che la gente in Grecia, come accaduto alla gente in Irlanda, Portogallo e Spagna, abbia una prospettiva migliore", ha aggiunto. "Un accordo tra Atene e la Troika è ancora possibile", ha spiegato. "L'euro è sempre stato più di una valuta".

"La Grecia era sulla buona strada ma non ha concluso il percorso. Purtroppo ha sempre di nuovo rimandato alcune importanti riforme", ha aggiunto Angela Merkel parlando al Bundestag. "Queste riforme non sono soltanto presupposto per chiudere il secondo programma, ma sono anche il presupposto perché gli aiuti possano avere un effetto sostenibile".



Per la cancelliera "diversamente da Atene Portogallo, Irlanda e Spagna hanno affrontato i programmi e stanno di nuovo sulle loro gambe". "Un accordo con le tre istituzioni è ancora possibile", ha infine affermato, sottolineando che si tratta di un "presupposto decisivo" per il proseguimento del programma in Grecia.



Quanto all'euro, la Merkel ha ribadito che "la decisione di una moneta unica rappresenta ed ha rappresentato l'unificazione europea come nessun altra decisione europea". "Per questo è giusto e irrinunciabile - ha continuato - aver riflettuto e riflettere molto attentamente su tutti i passi nel caso della Grecia". "Negli ultimi 5 anni - ha aggiunto la cancelliera in un passaggio sottolineato da un applauso dei parlamentari - la Grecia ha rappresentato una misura senza precedenti della solidarietà europea"