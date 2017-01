Merkel: "Riforme Italia insufficienti, condivido parere Commissione Ue"

08:44 - In Italia e in Francia le riforme sono insufficienti. A sostenerlo è il cancelliere tedesco, Angela Merkel, in un'intervista a Die Welt una settimana dopo che Bruxelles ha deciso di attendere fino a marzo per il proprio giudizio. "I due Paesi stanno attraversando effettivamente un processo di riforme - sottolinea la Merkel - ma la Commissione ha ribadito che quanto presentato fino ad ora non è sufficiente. Parere che io condivido".

La Commissione europea, sottolinea la Merkel, "ha stabilito un calendario secondo il quale Francia e Italia dovranno presentare ulteriori misure", e ciò "è giustificato".