Merkel: in Ue rispettare le regole

14:23 - "L'Europa deve rispettare le regole che si è data sul patto di Stabilità". Lo ha detto il cancelliere Angela Merkel. "Se alla fine non rispetteremo quello che abbiamo deciso durante la crisi, provocheremo dei dubbi e questo sarà negativo per l'Europa. Questo è il motivo per cui noi vogliamo il rispetto delle regole", ha detto la Merkel riferendosi, senza citare, ai Paesi come l'Italia più volte bacchettata dall'Ue per i propri conti.