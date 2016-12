Merkel:Atene non voleva compromesso

"Dobbiamo constatare che una volontà per un compromesso non c'era. Per questo è stato indetto il referendum". Lo ha sottolineato la cancelliera Angela Merkel commentando il dossier Grecia. La Merkel ha ribadito che senza compromessi l'Europa fallisce "e questo non lo vogliamo". Tuttavia, è lo spiraglio lasciato aperto da Berlino, "se dopo il referendum il governo greco chiedesse di trattare, non rifiuteremo le trattative".