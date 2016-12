Merkel a Davos promuove Renzi: "Finalmente riforme anche in Italia"

16:23 - La cancelliera tedesca Angela Merkel parlando al World Economic Forum di Davos ha espresso un giudizio molto netto sull'operato del Governo italiano: "Ci sono sforzi di riforme anche in Italia, finalmente ed un segnale importante il fatto che Renzi sia stato qui".

Il nostro Paese insomma, "sta realizzando riforme ambiziose e la Francia è sulla strada per farlo", ha aggiunto Merkel che in serata, tra l'altro, vedrà il premier Matteo Renzi a Firenze.



La visione della Cancelliera non è tuttavia del tutto ottimista: "La crisi dell'eurozona è in qualche modo sotto controllo ma non l'abbiamo superata" perché l'Europa non ha raggiunto ancora "sufficiente competitività". "Dobbiamo aumentare l'occupazione - ha aggiunto - ci sono troppi disoccupati". Ha poi promesso che la Germania vuole "rimanere un'àncora di stabilità in Europa".