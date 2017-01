Meridiana, siglato accordo su esodi

15:46 - E' stato firmato al ministero del Lavoro l'accordo per gli esodi volontari in Meridiana. Lo riferiscono fonti sindacali. E' la ratifica del pre-accordo firmato la notte tra il 23 e il 24 dicembre. Al tavolo, oltre alle sigle sindacali, erano presenti il sottosegretario al Lavoro Teresa Bellanova e, per la compagnia aerea, il direttore del personale, Paolo Carcone, e il direttore generale di Meridiana Fly, Ivano Pippobello.