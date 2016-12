21:17 - L'amministratore delegato di Meridiana Roberto Scaramella si è dimesso dall'incarico e dalle altre cariche ricoperte nel gruppo. Ne dà notizia l'azienda parlando di "dimissioni per motivi personali" e ringraziando il manager per l'attività di ristrutturazione e rilancio svolta in quasi 2 anni a capo di Meridiana fly ed Air Italy. Le dimissioni arrivano quando ancora l'azienda sta trattando coi sindacati su 1.634 esuberi.