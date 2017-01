12:43 - Meridiana ha confermato la volontà di aprire la procedura di mobilità per 1.634 lavoratori. Lo riferiscono fonti sindacali presenti all'incontro al ministero del Lavoro a cui partecipa anche il ministro Poletti. Per l'azienda non sono quindi praticabili le integrazioni richieste dai sindacati. Meridiana si sarebbe invece detta pronta a discutere solo delle esternalizzazioni.