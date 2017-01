Meridiana, accordo sulla mobilità per chi accetta l'uscita volontaria

12:40 - "Siglato nella notte tra organizzazioni sindacali e Meridiana un verbale di accordo che consente al personale di accettare l'uscita volontaria entro il 31 dicembre con la rinuncia al preavviso ed un incentivo di 15mila euro". Lo riferisce la Filt Cgil. Per essere valido dovrà essere sottoscritto dalle Rsa entro il 27 dicembre. Secondo la Filt "quanto realizzato non risolve la situazione di Meridiana ma chiude la mobilità per 1634 persone".

L'accordo siglato nella notte presso il Ministero del Lavoro "è stato raggiunto anche per permettere di usufruire delle regole della mobilità 'pre legge Fornero' che decorrono dal 1 gennaio 2015", precisa la Filt, aggiungendo che "il verbale dovrà essere adesso sottoscritto, per essere validato, dalle rappresentanze sindacali aziendali entro il 27 dicembre".



"E' evidente - sottolinea la Filt - che, ferme restando le differenti valutazioni sulle prospettive della società, diventa fondamentale affrontare la crisi di Meridiana come un tema industriale e di futuro e non di sola dimensione degli esuberi. A questo fine è importante che i prossimi passaggi vedano coinvolti anche il ministero dello sviluppo economico".



Nessun referendum tra i lavoratori - Non c'è tempo per un referendum tra i lavoratori di Meridiana, saranno dunque le Rsa a dare una risposta immediata. "Tra oggi e domani decideremo il da farsi - spiega Gianluca Budani, Rsa Filt Cgil, pilota Meridiana da 15 anni - ieri notte è stato stabilito un percorso a tappe forzate che consentirà ai volontari di usufruire degli incentivi della mobilità prima dell'entrata in vigore della legge Fornero. Il rammarico è che questo accordo si sarebbe potuto siglare tempo fa, se non ci fosse stato l'ostruzionismo dell'Azienda che voleva un accordo che avrebbe potuto inficiare le procedure future. Ora valuteremo con le Rsa il da farsi, è ancora troppo presto per esprimere un parere", conclude Budani.