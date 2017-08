Mercato immobiliare: si arresta la caduta dei prezzi nel primo trimestre del 2017

In particolare dalle rilevazioni emerge che al termine del primo trimestre i prezzi delle abitazioni italiane sono rimasti stabili rispetto al trimestre precedente, mostrandosi però in calo dello 0,1% rispetto al primo trimestre dei un anno fa (rallentando, appunto, rispetto al -0,3% registrato il trimestre precedente). A determinare la contrazione tendenziale è stato soprattutto il risultato rilevato per le abitazioni nuove, per le quali i prezzi sono diminuiti dello 0,4%, invertendo la rotta dopo il +0,5% del trimestre precedente. Un risultato incoraggiante ha invece interessato le abitazioni già esistenti, per le quali nel trimestre considerato, attraverso una variazione nulla, si è interrotta una serie negativa che continuava ormai dal 2011.



Nonostante la variazione acquisita fino a qui indichi ancora un calo dello 0,2%, le stime del 2017 sembrano piuttosto ottimiste per gli operatori del mercato. Secondo alcune previsioni formulate da Tecnocasa-Confesercenti, nel corso di quest’anno i prezzi dovrebbero arrestare la caduta, se non addirittura crescere dello 0,2% nelle grandi città, mentre per le città più piccole si dovrà aspettare il 2018.



Comunque le basse quotazioni che stanno tutt’oggi interessando il mercato - insieme ai bassi interessi sui mutui, al più facile accesso al credito da parte delle famiglie e alle migliori condizioni economiche del Paese - hanno contribuito non poco alla risalita delle compravendite innescata nel 2015 (tra il 2007 ed il 2015 le compravendite erano sempre diminuite) e confermata con la crescita del 16,8% registrata nel 2016. Anche le stime per il triennio 2017-2019 sembrano abbastanza positive, ma mentre nel 2017 la crescita delle compravendite dovrebbe attestarsi intorno ad un +6,9% (secondo Nomisma) negli anni seguenti potrebbe registrarsi un lieve rallentamento (+4,9% nel 2018 e +5,6% nel 2019).