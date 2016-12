Mercato immobiliare in ripresa: nel terzo trimestre del 2014 +3,6%

12:58 - Per il mercato immobiliare, ormai da mesi al palo, arrivano segnali di svolta. Nel terzo trimestre 2014 il settore registra infatti, secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, un +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2013, con un totale di 206.945 transazioni. Segno più soprattutto per il mercato delle abitazioni (+4,1%) e dei negozi (+9%), ma anche dei capannoni (+1,6%). Gli uffici, invece, calano del 2%.

Su base nazionale, rispetto allo stesso periodo del 2013, il mercato residenziale guadagna oltre quattro punti percentuali, registrando 94.861 compravendite. Al Centro, gli immobili acquistati sono in crescita del 4,5%, al Nord del 4,3%, mentre al Sud si ha un tasso tendenziale pari al +3,6%.



I settori commerciale e produttivo registrano rispettivamente un +9%, con 5.428 unità, e un +1,6%, con 2.014 unità. Il settore terziario perde, invece, il 2% su base nazionale, sebbene nelle aree del Centro e del Sud, dopo numerosi trimestri in perdita, si sia finalmente invertito il segno delle variazioni, con crescite dell'11,5% e del 16,3% rispettivamente.



Exploit del settore residenziale nelle grandi città - Exploit del settore residenziale nelle grandi città, con Firenze che cresce del 22,8%, Bologna del 18,7% e Roma dell'11,8%. Lo comunicano le Entrate nella nota sul mercato immobiliare per il periodo luglio-settembre 2014. Seguono Genova (+10,4%), Palermo (+8,9%) e Napoli (+7,3%). Milano conferma il segno positivo (+6,8%). +0,7% a Torino.