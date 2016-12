Mercato immobiliare: compravendite in crescita del 21,8%

Nel periodo aprile-giugno le compravendite sono infatti aumentate del 21,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mettendo a segno una crescita superiore al +17,3% registrato nel periodo gennaio-marzo sul medesimo dell’anno precedente.



La crescita più consistente ha interessato gli immobili del settore produttivo, con un incremento del 28,7%, a cui segue quella delle abitazioni, +22,9%. In particolare, quest’ultimo dato, conferma l’ottima tenuta del comparto, che si sta riportando verso i livelli antecedenti la crisi del settore del 2012. Risultano inferiori gli aumenti che hanno interessato le compravendite di immobili ad uso commerciale, +12,9%, e del terziario, +14,7%. Nel complesso le compravendite non residenziali hanno registrato un +16,4%.



A livello territoriale l’Agenzia segnala crescita notevole per tutte le grandi città, con segnali particolarmente incoraggianti per Bologna, dove le compravendite di immobili ad uso residenziale sono aumentate del 33,5%, per Milano, +29,7%; e per Napoli, che riporta invece un +25,3%.



Allargando lo sguardo a tutte le tipologie di immobili, a Bologna le compravendite sono aumentate del 33,5%, a Milano del 29,7%, a Napoli, del 25,3%, a Torino del 24,3% e a Firenze del 23,3%. Più esigui, ma pur sempre a doppia cifra, gli incrementi che hanno interessato Roma, +12,4%, e Palermo, +12%.