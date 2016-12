Mercato europeo: immatricolazioni auto in crescita da 29 mesi

In valori assoluti le immatricolazioni europee sono state 1.061.150 contro le 999.195 del gennaio dello scorso anno. Guardando ai singoli Paesi si nota come il risultato migliore sia stato messo a segno dall'Islanda con un +79,8%, a cui seguono l'Irlanda, con un +33,6%; Cipro, +25,9%; la Slovacchia, +19,7%; e il Portogallo, +17,7%.



Al sesto posto troviamo poi l'Italia, appunto con un +17,4%, mentre registrano una crescita più lieve le immatricolazioni di Francia (con appena un +3,9%), Germania (+3,3%) e Regno Unito (+2,9%). IN calo invece le immatricolazioni di Grecia (-2,5%), Croazia (-4,7%), Lettonia (-5,1%), Belgio (-6,3%) e Olanda (-14,4%).



Tra i principali gruppi automobilistici, Fca group (Fiat, Jeep, Lancia/Chrysler, Alfa Romeo, Dodge e Maserati) è quello che ha fatto meglio: le immatricolazioni europee sono infatti cresciute del 14,5% arrivando a toccare le 72.646 unità. Un risultato che ha consentito di portare la quota di mercato dal 6,2% dello scorso anno al 6,6%.



Il gruppo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porche, Bentley, Lamborghini e Bugatti) sulla scia degli scandali legati alle emissioni, ha invece registrato una crescita di appena un punto percentuale (a 265.697 unità), mantenendosi comunque leader in Europa, ma perdendo l'1,3% della quota di mercato: dal 25,6% del gennaio 2015 al 24,3%.



Sul podio si confermano poi PSA group (Peugeot, Citroen, Ds) e il gruppo Renaul (Renault e Dacia), rispettivamente con crescite del 3,7% (a 114.352 immatricolazioni) e dell'1% (a 97.927) e quote di mercato pari al 10,5% (contro il 10,7% dello scorso anno) e al 9% (contro il 9,4%).